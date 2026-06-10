El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de mayo
El INDEC difundirá esta semana el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que podría marcar la segunda baja consecutiva tras el 2,6% de abril.
Según las principales consultoras, la inflación del mes pasado habría registrado una nueva desaceleración y se ubicaría entre 2,1% y 2,4%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,3% para mayo. Además, proyectó que la variación interanual cerrará 2026 en torno al 30,5%.
La consultora Equilibra calculó una variación mensual de 2,3% y una inflación interanual de 33,4%. Según su informe, los mayores aumentos se concentraron en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3%) y restaurantes y hoteles (2,9%).
Por su parte, EcoGo Consultores estimó un avance de 2,4% para el índice general y de 2,7% para alimentos y bebidas. La firma atribuyó el resultado a los incrementos en tarifas de servicios públicos y a los ajustes en sectores indexados como salud y educación.
La Fundación Libertad y Progreso presentó la proyección más baja entre las consultoras relevadas y ubicó la inflación de mayo en 2,1%. Además, calculó que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.
En tanto, C&T Asesores Económicos estimó un incremento de 2,2% para el Gran Buenos Aires, el menor registro desde octubre de 2025, con una inflación interanual de 33,3%.