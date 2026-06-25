El frío polar se cobró una vida en Misiones y seguirá hasta el fin de semana

La entrada de una masa de aire frío provocó un escenario de heladas y bajas temperaturas en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió las alertas por frío extremo en los últimos días hasta el fin de semana para todo el NEA, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud que implican estos pronósticos.

En ese sentido ayer se conoció que la ola polar se cobró la vida de un hombre, que fue encontrado muerto en el polideportivo de la chacra 32-33. Según el parte de la policía de Misiones, el hombre murió por hipotermia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su alerta amarilla para Misiones hasta el viernes. En ese sentido aclaró que “el frío extremo puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Asimismo, la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales (OPAD) de Posadas mantuvo se advertencia para la capital provincial. “Por bajas temperaturas hasta el viernes 26 de junio. Aire polar da lugar a mínimas de alrededor de 5°/6° en Posadas Centro y de 2/3° en área suburbana. En el periodo considerado no habrá lluvias”.

Por su parte, la Dirección de Alerta Temprana que depende del Ministerio de Ecología, anticipó que para hoy, jueves “se mantienen las condiciones de estabilidad y temperaturas frías. La acción de una masa de aire frío y seco favorece para que se presenten cielos mayormente despejados y temperaturas frías por las mañanas, hacia la tarde ascienden progresivamente las máximas que llegarán a registros templados impulsados por vientos del sector este”.

La temperatura máxima en la provincia estimada en 17 grados para Montecarlo y la mínima sería 3 grados en Bernardo de Irigoyen.

Para el viernes continúa el buen tiempo con un gradual ascenso de la temperatura. La influencia de un sistema de alta presión garantizará la estabilidad atmosférica, manteniendo el cielo predominantemente despejado más nublado hacia la tarde. Tras una mañana fresca, las máximas subirán por la tarde para brindar un ambiente agradable y templado. Asimismo, persistirán los vientos suaves a leves del sector este.

La temperatura máxima en la provincia estimada en 15 grados para Iguazú, y la mínima sería de 4 grados en Apóstoles. Para el sábado y domingo se pronostica la llegada de lluvias y tormentas que irán desde la zona sur a la zona norte.