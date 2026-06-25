No hubo quórum y cayó la sesión para interpelar a Adorni

La oposición convocó la sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde que asumió el cargo. No alcanzó el quórum.

Solo 117 diputados bajaron al recinto, doce menos del mínimo de 129 requerido. A las 14.31, cumplida la media hora reglamentaria de prórroga, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión sin que se debatiera ninguno de los seis proyectos que pedían explicaciones al funcionario.

La maniobra que desactivó la convocatoria se había gestado en las 48 horas previas. La Libertad Avanza acordó con el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal que no bajaran al recinto. A cambio, el oficialismo se comprometió a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes 30 de junio para tratar los expedientes vinculados al funcionario, aunque sin establecer plazos para dictaminar ni garantías de que el debate avance.

El resultado fue claro: el Gobierno evitó una definición en el recinto y se aseguró el control de los tiempos del debate en comisión, una instancia donde no existe obligación de dictaminar y donde el tratamiento podría extenderse indefinidamente.

La oposición pretendía, con mayoría simple, emplazar a las comisiones a trabajar con un cronograma urgente y plazos perentorios. Esa posibilidad quedó bloqueada. Adorni, que en las últimas semanas admitió públicamente haber omitido declarar miles de dólares ante el fisco y ante el Congreso, gana tiempo mientras la Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los ausentes

El bloque Provincias Unidas se dividió: solo bajaron los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los cordobeses también se escindieron: Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Juan Brugge avalaron la sesión, mientras que legisladores más ligados al gobernador Martín Llaryora no se presentaron.

También pesaron las ausencias de los misioneros Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, y de la mayoría de los salteños de Innovación Federal —Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella—, bloque que solo acercó una presencia al recinto. A ellos se sumó el faltazo de los tucumanos del bloque Independencia, la neuquina Karina Maureira, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los legisladores alineados con los gobernadores de Corrientes, Chaco, Mendoza y Entre Ríos.

Entre quienes sí bajaron estuvieron la casi totalidad de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos de la Coalición Cívica, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi, cuya presencia generó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio.

Las críticas en minoría

Consumada la caída, los legisladores opositores presentes protagonizaron un encendido debate en expresiones de minoría, con duros cuestionamientos a los bloques que ayudaron al Gobierno a postergar las explicaciones del funcionario.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra el PRO y la UCR, que habían emitido comunicados criticando a Adorni pero no acompañaron la sesión. «¿Quién cree en una Cámara de Diputados que dice una cosa y después hace otra?», preguntó.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño enumeró las razones que, a su juicio, sobraban para avanzar: propiedades, pendrives, flippers, sábanas de ocho millones de pesos, viajes y la propia admisión del jefe de Gabinete de haber ocultado dinero al fisco. «Adorni confesó que no declaró miles de dólares. Lo dijo en televisión. Le mintió al Parlamento y a todo el mundo», subrayó.

El radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas, apuntó directamente contra su propio espacio. «Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá», lanzó.

Marcela Pagano, que inició su mandato en las filas de La Libertad Avanza antes de romper con el oficialismo, fue categórica: «Esta sesión era para levantar la vara moral de este país. Son cómplices de la corrupción». Y advirtió: «Si no es hoy, será mañana».

El socialista Esteban Paulón cerró con una advertencia dirigida al propio Gobierno: «Han ganado algunos días. Pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un clavo que no puede seguir arrastrando».