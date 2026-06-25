Terremotos en Venezuela: ya son 164 los muertos y 971 los heridos tras los sismos

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de los últimos años luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al país el miércoles por la noche. Según el último balance oficial, ya son 164 las personas fallecidas y 971 los heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó las cifras este jueves y decretó la emergencia nacional. Además, advirtió que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan los operativos de rescate en las zonas más afectadas.

Uno de los puntos más golpeados fue el estado de La Guaira, declarado zona de desastre debido a los graves daños registrados en viviendas, edificios e infraestructura. En Caracas también hubo derrumbes, cortes de servicios y serias complicaciones en distintos sectores de la ciudad.

La primera noche después de la catástrofe estuvo marcada por el miedo. Miles de personas decidieron permanecer en las calles o dentro de sus vehículos ante el temor de nuevas réplicas, mientras hospitales y centros de salud trabajaban al límite para asistir a los heridos.

Frente a la magnitud de la tragedia, varios países ofrecieron ayuda humanitaria. Estados Unidos anunció el envío de equipos de rescate, asistencia médica y recursos de emergencia, mientras que otras naciones de América Latina, Europa y Asia también pusieron a disposición apoyo para colaborar con las tareas de asistencia.

En medio del dolor, comenzaron a conocerse impactantes relatos de sobrevivientes que describieron escenas de desesperación y edificios desplomándose en cuestión de segundos. Las autoridades mantienen la búsqueda activa de personas atrapadas y continúan evaluando los daños provocados por los terremotos que mantienen en vilo a todo el país.