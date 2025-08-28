jueves, agosto 28, 2025
Sol y ascenso de temperaturas en la provincia

Argenta Plus

Este miércoles  comienza con condiciones meteorológicas estables en toda la provincia. Según los reportes, el desplazamiento de la masa de aire frío que afectó la región en días anteriores, junto con la circulación de vientos del noreste, favorecerá un paulatino ascenso de temperaturas y un ambiente similar al de la primavera.

Se prevé cielo mayormente despejado, buena presencia de sol y escasa nubosidad durante toda la jornada. Las temperaturas mostrarán un repunte notable: la máxima provincial se espera en Montecarlo, con 25 °C, mientras que la mínima se registraría en Apóstoles, con apenas 8 °C y una sensación térmica de 7 °C en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, soplará leve a moderado del sureste, este y noreste, con velocidades de entre 1 y 13 km/h, y posibilidad de algunas ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 30 km/h, informó la dirección de Alerta Temprana.

