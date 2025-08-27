Sol y temperaturas en alza

miércoles, agosto 27, 2025
Este martes 26 amaneció frío en toda la provincia, especialmente en zonas del centro y norte. San Javier registró la mínima más baja, con 4 °C. Aunque persistió cierta nubosidad en el norte por un flujo de aire húmedo, el sur mostró mejoras notorias en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas comenzarán a recuperarse este martes, con una máxima estimada en 21 °C para Posadas. No se esperaron precipitaciones durante la jornada, y la probabilidad de nieblas y neblinas fue baja. Los vientos soplaban del sector sur, con velocidades entre 2 y 17 km/h.

A partir del miércoles 27, una masa de aire cálido y vientos del noreste marcarán el inicio de un cambio climático sostenido. La Dirección General de Alerta Temprana anticipó tiempo estable, buena presencia de sol y condiciones similares a las de primavera.

Puerto Iguazú será la ciudad más cálida el miércoles, con una máxima de 25 °C. La mínima se registrará en Apóstoles, con 9 °C y 8 °C de sensación térmica.

El jueves 28 se prevé la continuidad del buen tiempo. Posadas alcanzará los 26 °C durante la tarde, mientras que Bernardo de Irigoyen marcará la mínima con 11 °C. Una masa de aire seco mantendrá el tiempo estable, con vientos leves del sureste y noreste, y sin probabilidad de lluvias.

La calidad del aire será buena en toda la provincia durante los próximos días, según informó la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

 

