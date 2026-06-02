Jornadas de sol y temperaturas agradables

La provincia de Misiones continuará bajo la influencia de un sistema de alta presión que garantizará condiciones de tiempo estable. De acuerdo a la Dirección General de Alerta Temprana, se esperan jornadas con predominio de sol, ambiente templado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Para este martes se prevé un cielo más despejado y temperaturas en ascenso en gran parte del territorio provincial. La acción del sistema de alta presión favorecerá el buen tiempo, mientras que los vientos soplarán desde los sectores este y sureste, rotando nuevamente al este durante la tarde.

Las probabilidades de lluvias son bajas, con valores estimados entre el 10 y el 28 por ciento. Sin embargo, se mantiene una alta probabilidad de formación de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y cercanas a cursos de agua. En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 24 grados en la ciudad de Eldorado, mientras que la mínima se registraría en Apóstoles, con 10 grados.

Para el miércoles las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables. Se espera una jornada con nubosidad parcial, ambiente fresco durante la mañana y temperaturas más agradables por la tarde. El debilitamiento gradual del sistema de alta presión permitirá un incremento de la cobertura nubosa, aunque sin generar condiciones para lluvias. Los vientos serán leves y variables, predominando del noreste y este, con velocidades de entre 1 y 9 kilómetros por hora y posibles ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán muy bajas, entre el 5 y el 15 por ciento, mientras que la posibilidad de formación de nieblas será reducida. La calidad del aire continuará siendo buena en toda la provincia.