Misiones se moviliza por Ni Una Menos

Misiones se sumará este miércoles a las movilizaciones por los 11 años de Ni Una Menos, el movimiento que desde 2015 visibiliza la violencia de género y reclama políticas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades. En Posadas, las actividades incluirán la presentación de un relevamiento y una marcha que partirá desde el Mástil hacia la Plaza 9 de Julio.

La jornada se desarrollará en un escenario que las organizaciones consideran preocupante debido a la continuidad de los casos de violencia de género tanto en la provincia como en el resto del país. Por ese motivo, la convocatoria busca volver a instalar el debate sobre las herramientas de prevención y el acompañamiento a las víctimas.

Las actividades comenzarán a las 15.30 con la presentación oficial de un relevamiento elaborado por organizaciones vinculadas a la temática. Luego, a las 16.30, se realizará la concentración en el Mástil de Posadas, desde donde partirá la movilización hacia el centro de la ciudad.

La marcha concluirá en la Plaza 9 de Julio, donde se desarrollará el acto central previsto para esta nueva edición de la convocatoria. Allí se espera la participación de organizaciones sociales, colectivos feministas y vecinos que acompañan el reclamo.

La manifestación tendrá lugar en medio de una fuerte conmoción social por hechos recientes que reavivaron la discusión sobre la violencia contra las mujeres. Entre ellos aparecen el femicidio de Dulce María Candia en Eldorado y el asesinato de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en Córdoba.

Cabe señalar que desde Mumalá Misiones señalaron recientemente a Radio UP que durante 2026 se registraron tres femicidios y 51 intentos de femicidio en la provincia. Las cifras reflejan la persistencia de una problemática que continúa generando preocupación entre organizaciones y organismos vinculados a la defensa de derechos.

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 a partir de una convocatoria impulsada por periodistas, escritoras, activistas y organizaciones sociales luego de una serie de femicidios que generaron un amplio impacto en la opinión pública. Aquella primera movilización reunió a miles de personas en distintos puntos del país y marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la violencia de género.

Desde entonces, la consigna se convirtió en una referencia para las demandas vinculadas a la prevención de los femicidios, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la protección de mujeres y diversidades. A once años de aquella primera convocatoria, las marchas continúan realizándose en distintas provincias con el objetivo de mantener vigente el reclamo.

En Posadas, la movilización de este miércoles volverá a reunir a organizaciones y ciudadanos que buscan visibilizar una problemática que sigue presente. La convocatoria se enmarca en una jornada nacional que tendrá réplicas en distintos puntos del país.