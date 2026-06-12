Shakira, Katy Perry y Maná, las tres ceremonias que abren el Mundial 2026

Hoy arranca la Copa del Mundo 2026 con una novedad histórica que no tiene precedentes en el fútbol internacional: por primera vez, habrá tres ceremonias inaugurales en tres países distintos, una por cada nación anfitriona.

México abre el baile este jueves, y Canadá y Estados Unidos cierran la fiesta al día siguiente. Una propuesta inédita que la FIFA diseñó para que cada sede tenga su propio momento de gloria y que el torneo más grande del mundo comience a la altura de lo que se espera de él.

La primera y más esperada de las tres ceremonias será en la Ciudad de México, en el histórico estadio Azteca. La ceremonia comenzará a las 14.30 (hora argentina) del jueves, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 16. Un detalle que agrega historia al histórico: el Azteca se convierte así en el único estadio del mundo en haber sido sede de la ceremonia inaugural en tres Mundiales distintos: 1970, 1986 y 2026.

El espectáculo promete ser monumental en escalada y en identidad. La cultura mexicana tendrá un papel central, con el papel picado como símbolo articulador de toda la puesta en escena, un poderoso emblema de tradición, artesanía y alegría. Las expresiones folclóricas, las danzas tradicionales y el talento indígena completarán un cuadro que buscará mostrarle al mundo la riqueza de un país que recibe al fútbol como pocos saben hacerlo.

La parrilla de artistas confirmados incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, esta última como guiño al equipo rival. Pero el momento más esperado será la presentación de Shakira junto al nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán Dai Dai, la canción oficial del torneo que se estrenó el pasado 14 de mayo. Es la cuarta vez en su carrera que la colombiana le pone voz a un himno mundialista, un récord que habla por sí solo.

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes de cada encuentro, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes. La FIFA pidió a los fanáticos llegar temprano para ser parte del espectáculo desde el primer momento.

Dónde ver en Argentina

La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé en Argentina, canales que también pueden sintonizarse de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Toronto, el viernes a las 14.30

La segunda ceremonia llegará el viernes desde el BMO Field de Toronto, con un espectáculo que propone un recorrido visual por Canadá de costa a costa, con momentos que muestran la diversidad geográfica y cultural del país. Allí, antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, un mosaico gigante que reinterpreta el trofeo de la Copa del Mundo buscará mostrar la diversidad de las comunidades canadienses.

Los artistas confirmados son Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, una grilla que mezcla figuras de trayectoria internacional con voces que representan el multiculturalismo canadiense.

Los Ángeles, el viernes a las 20.30

Esa misma noche, Estados Unidos completará la triple tanda de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una hora y media antes del debut de la selección local frente a Paraguay, programado para las 22 de Argentina.

La ciudad californiana recibirá a algunos de los nombres más convocantes del pop y el trap global: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla compartirán escenario en una puesta en escena que promete ser tan espectacular como la sede que la alberga. Desde la FIFA adelantaron que podrían sumarse nuevos invitados especiales durante los días anteriores al inicio del torneo.

Un torneo, tres aperturas, un mensaje

La decisión de dividir la ceremonia inaugural en tres eventos separados no es solo logística: es también un gesto simbólico. Cada país anfitrión tiene su propia historia, su propia música y su propia manera de entender el fútbol; y la FIFA eligió reflejar eso en lugar de concentrarse todo en un único escenario.

«Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleja tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo», señaló Gianni Infantino, presidente del organismo.

Es, en definitiva, un Mundial que empieza como ninguno antes. Con tres países, tres escenarios, tres celebraciones y un solo objetivo: que el fútbol vuelva a detener al mundo.