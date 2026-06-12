viernes, junio 12, 2026
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El Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por financiamiento y salarios

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El Gobierno y los rectores de las universidades públicas firmaron este miércoles un acuerdo para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.

El entendimiento, sellado en el Palacio Sarmiento, contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida en un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.

El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema.

En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.

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