Congreso: Reforma laboral y nuevo Régimen Penal Juvenil

La prioridad del oficialismo será la aprobación de la reforma laboral, un proyecto que propone modificaciones estructurales en las condiciones de trabajo y que es rechazado por centrales sindicales y gobernadores de distintas provincias. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias, que afectaría fondos coparticipables, y los cambios en vacaciones y jornada laboral.

Mientras un sector del oficialismo evalúa introducir modificaciones para garantizar los votos necesarios, otro ala más dura del Gobierno, encabezada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el asesor presidencial Santiago Caputo, insiste en avanzar con el texto original. Desde este espacio minimizan los reclamos sindicales y provinciales, confiados en lograr apoyos mediante negociaciones políticas posteriores.

En paralelo, el Gobierno impulsa el nuevo Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa fue incorporada a último momento al temario de extraordinarias y despierta preocupación en organismos de derechos humanos, especialistas y sectores de la oposición, que advierten sobre el impacto de criminalizar a niños y adolescentes.

Otro de los puntos sensibles de la agenda es la modificación de la Ley de Glaciares. La propuesta apunta a flexibilizar la protección de zonas periglaciares para habilitar actividades mineras, una decisión que genera rechazo de organizaciones ambientalistas, especialmente en un contexto marcado por los incendios que afectan a distintas regiones del país.

Además, el Ejecutivo buscará la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la UE. Con un Congreso atravesado por tensiones y negociaciones, el oficialismo enfrenta resistencias para avanzar con una agenda que concentra críticas desde diversos sectores sociales y políticos.