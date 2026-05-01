Suben las temperaturas

Tras la irrupción de una ola de frío polar en Misiones, este jueves se presentará con una mañana fresca y una tarde templada a cálida, sin pronóstico de precipitaciones, aunque con vientos del sector norte que anticipan un cambio de condiciones hacia la noche.

En ese contexto, se prevé una temperatura máxima de 27°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima descenderá hasta los 13°C en Apóstoles. A su vez, Posadas y Oberá repetirán registros de 26°C de máxima y 13°C de mínima, en tanto que Puerto Iguazú sostendrá una máxima de 26°C con una mínima en ascenso hasta los 15°C.

El inicio de mayo y la conmemoración del Día del Trabajador estarán marcados por un nuevo cambio en el escenario meteorológico, debido al ingreso de un nuevo frente frío, que provocará tormentas en toda la provincia, con probabilidad de caída de granizo, especialmente en la zona sur, durante el viernes 1° de mayo.

Para esa jornada se anticipan temperaturas elevadas, con máximas de hasta 29°C en Iguazú y mínimas de 19°C en San Pedro, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En tanto, Posadas registraría una máxima de 27°C y Oberá de 26°C, ambas con mínimas de 19°C y una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10 y el 40%.

La inestabilidad persistirá el sábado 2 de mayo, con tormentas eléctricas y temperaturas máximas que se ubicarán entre los 25°C y 26°C. El alivio llegaría recién el domingo 3 de mayo, cuando se espera una mejora de las condiciones, con cielos mayormente despejados y un nuevo descenso térmico, que llevará las máximas a valores cercanos a los 21°C y las mínimas nuevamente en torno a los 13°C, cerrando así un período de marcada variabilidad climática en la región.