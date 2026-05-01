Posadas lanza un paquete fiscal para reactivar el comercio

En un contexto de caída del consumo y reclamos crecientes del sector privado por la presión tributaria, la Municipalidad de Posadas anunció un paquete de medidas fiscales y administrativas orientadas a sostener la actividad comercial y evitar nuevos cierres.

El intendente Leonardo Stelatto encabezó la presentación junto al secretario de Hacienda, Martín Leiva Varela, y referentes de la Cámara de Industria y Comercio de Posadas, en una señal clara de articulación público-privada.

“Buscamos, a través del diálogo, nuevas medidas para que el comercio siga funcionando en la ciudad y mantenga las fuentes laborales. Este trabajo es permanente y en este último tiempo avanzamos en soluciones que hoy estamos comunicando”, afirmó Stelatto.

Cuatro ejes para aliviar al sector

1. Bonificación total de tasas en el centro

Se otorgará una bonificación del 100% durante 12 meses en las tasas de barrido, limpieza y publicidad para comercios con habilitación en la zona céntrica. El beneficio regirá para quienes se inscriban entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre.

El objetivo es claro: reducir los costos iniciales para facilitar inversiones y reactivar locales.

2. Ampliación del universo de beneficiarios

Se elevará de manera significativa el tope de facturación para acceder a la bonificación de la tasa de inspección y servicios de contralor. El límite pasa de 20 millones a 400 millones de pesos anuales.

Esto permitirá que al menos 2.000 nuevos contribuyentes ingresen al esquema de beneficios.

3. Plan de regularización de deudas

Se implementará un régimen especial de facilidades de pago que permitirá financiar obligaciones en hasta 12 cuotas, con condiciones más accesibles.

La medida apunta a que los contribuyentes puedan ponerse al día y recuperar capacidad operativa.

4. Menos carga administrativa

Desde mayo, determinados contribuyentes serán excluidos automáticamente del régimen de retención y percepción, lo que reducirá trámites y carga operativa. La medida alcanzará inicialmente a unos 200 contribuyentes.

Leiva Varela subrayó que, si bien el nivel de morosidad en Posadas es bajo, el objetivo es anticiparse a un deterioro del escenario económico: “No queremos agravar la situación, por eso ofrecemos herramientas que permitan sostener la actividad”.