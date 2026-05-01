Adorni brindará su primer informe de gestión ante el Congreso

En medio del escándalo por el aumento de su patrimonio y el avance de las investigaciones en la Justicia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá brindar este miércoles su primer informe de gestión en el Congreso.

La jornada comenzará a las 10.30 y tendrá un protagonista inicial en este tipo de presentaciones. El presidente Javier Milei romperá el tradicional esquema y acompañará a su jefe de gabinete al recinto para blindar al funcionario de mayor confianza en su entorno. «Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete. Dará las respuestas que correspondan», anunció el jefe de Estado en un gesto más de respaldo.

La oposición buscará centrar sus preguntas en denuncias por presunta malversación de fondos públicos vinculados a viajes al exterior y a la adquisición de propiedades. Los legisladores ya enviaron un total de 4.800 preguntas y quedarán cerca de 2000 consultas que serán respondidas por escrito antes de la presentación en el Congreso.

Los diputados no tendrán el suficiente tiempo para procesar el contenido del informe, ya que llegará a sus manos el mismo miércoles de la exposición.

El jefe de Gabinete buscará evitar hablar de las causas judiciales en las que está siendo investigado y explicará que dejará todo en manos de la Justicia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado que el evento del informe de gestión de Adorni será «comprar pochoclos», porque el discurso iba a ser «picante».

El esquema diseñado por la Cámara Baja estipula que Adorni tendrá una hora inicial para exponer libremente sobre la marcha del gobierno. Posteriormente, se dará paso a una dinámica de preguntas y respuestas divididas en bloques. El primer tramo de 50 minutos estará destinado a nueve bloques menores, entre ellos el Frente de Izquierda y fuerzas provinciales, seguidos por 20 minutos de respuestas del jefe de ministros.

La segunda ronda de consultas estará a cargo de los bloques de Innovación Federal, Unidos, la Coalición Cívica y el interbloque Fuerza del Cambio. Cada segmento de interrogantes será sucedido por una réplica del funcionario.

El bloque de Unión por la Patria que preside Germán Martínez, dispondrá de 68 minutos para hacer preguntas al Jefe de Gabinete. Finalmente, el bloque de La Libertad Avanza, bajo la conducción de Gabriel Bornoroni, será el encargado de cerrar la jornada. Estiman que todo dure unas seis horas.