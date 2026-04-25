Mesa yerbatera: cuarto intermedio por 15 días

Con la participación de representantes de la industria, cooperativas, secaderos, productores y trabajadores rurales, el Gobierno de Misiones llevó adelante una mesa de trabajo yerbatera en la sede del Ministerio del Agro.

La convocatoria respondió a la necesidad de generar un ámbito de diálogo frente a la ausencia de definiciones en el escenario nacional, reuniendo a más de cuarenta referentes de los distintos eslabones de la cadena.

Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos.

En este marco, se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.

Antenor Álvez del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA) dialogó con la prensa y si bien resaltó la posibilidad de reunirse entre los sectores, sostuvo que la situación es muy mala para la actividad productiva. Los bajos precios hacen poco rentable la producción, y eso a su vez afecta el pago de los productores a yerbateros. Y ante la falta de recursos, como se viene advirtiendo hace varios meses, los cosecheros misioneros deciden buscan nuevas oportunidades en Brasil

Por su parte, los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios.

En la misma línea, desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.