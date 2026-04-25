Lluvias y un frente frío para el último fin de semana de abril

La Dirección General de Alerta Temprana anticipó en su reporte, para mañana lluvias y tormentas en toda la región. Se mantendrá la inestabilidad en toda la provincia con lluvias de variada intensidad, que se presentarán con más fuerza sobre la mitad norte de Misiones.

A pesar de las precipitaciones, los misioneros vivirán una mañana templada y tarde cálida debido a la humedad persistente.

En cuanto a los valores térmicos, los termómetros registrarán una Máxima: 26 °C (Iguazú) mientras que la Mínima: 18 °C (San Pedro). Alerta Temprana estima que habrán precipitaciones de 5 a 20 mm con una probabilidad de lluvia que oscila entre Prob: 28/58%. El viento soplará con ráfagas de 20 a50 km/h (Sureste). Los conductores deben extremar las precauciones en las rutas, ya que existe una probabilidad media de nieblas. Además, el reporte ambiental indicó que la calidad del aire será regular durante toda la jornada sabatina.

Por otro lado, el escenario meteorológico cambiará ligeramente durante el domingo 26 de abril debido al ingreso de nuevas inestabilidades y frente frío. Aunque el día amanecerá templado, se esperan precipitaciones en toda la provincia. Un frente frío provocará lluvias variadas acompañadas de ráfagas fuertes de viento sobre el centro y sur del territorio. Esta situación generará un cambio en la dirección de las corrientes de aire y una atmósfera mucho más inestable que el día anterior.

Para el cierre del fin de semana, la máxima será de 25 °C en Posadas y la mínima de 18 °C en San Pedro. El organismo prevé precipitaciones de 2 a 20 mm con una probabilidad de ocurrencia de Prob: 29/67%. Los vientos ganarán intensidad con ráfagas de 30 a50 km/h (SE, NE y SO) en distintos puntos de la provincia. A diferencia del sábado, el domingo presenta una probabilidad baja de niebla. Un dato positivo para la población reside en la atmósfera, ya que la calidad del aire será buena y permitirá una mejor oxigenación en los centros urbanos.