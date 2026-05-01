YPF volvió a aumentar los combustibles en Misiones

Las estaciones de servicio de YPF aplicaron este martes una nueva suba en los precios de los combustibles, a pesar de haber anunciado a comienzos de abril que mantendrían los valores sin cambios durante un período de 45 días.

En la capital provincial, los valores actuales son:

Nafta Súper: $2.166

Infinia: $2.316

Infinia Diesel: $2.446

Diesel 500: $2.202



En el interior misionero, los precios son aún más elevados:

Nafta Súper: $2.152

Infinia: $2.362

Infinia Diesel: $2.469

Diesel 500: $2.250

La diferencia con Buenos Aires vuelve a ampliarse. Mientras en la capital del país la nafta Súper ronda los $2.062, en Posadas ya supera los $2.160 y en el interior se mantiene por encima de los $2.150, generando una brecha de más de $100 por litro.

Situación similar se observa en los combustibles premium: la Infinia cuesta cerca de $2.197 en Buenos Aires, pero asciende a más de $2.300 en Misiones. En el caso del gasoil premium, la diferencia también es significativa, con precios que pueden superar en más de $130 a los del centro del país.

Estas disparidades reflejan una problemática recurrente en el Norte Grande: el mayor costo de los combustibles en regiones alejadas de los principales centros logísticos y de refinación, donde el transporte tiene un impacto clave en la economía.

A principios de abril, la petrolera había anunciado un esquema de “amortiguación” de precios para evitar trasladar al consumidor la volatilidad del mercado internacional del petróleo durante 45 días.

Sin embargo, el reciente ajuste —antes de cumplirse ese plazo— vuelve a poner en duda la viabilidad de esa estrategia en un contexto atravesado por la suba del crudo, la presión cambiaria y las variaciones impositivas.

Impacto en el consumo

El encarecimiento sostenido ya empieza a reflejarse en la demanda. A nivel nacional, las ventas de combustibles registraron en marzo una caída interanual del 1,8%, mientras que en Misiones el descenso fue mucho más marcado, alcanzando el 10,2%.

El fenómeno golpea con mayor intensidad en el interior del país, donde la dependencia del transporte y del uso del automóvil es más alta, y donde los costos logísticos inciden directamente en la actividad económica.

La situación reaviva un reclamo histórico de las provincias del Norte: la necesidad de revisar la estructura de costos e impuestos para reducir las desigualdades regionales.