Reforma laboral: el Senado ya tiene fecha para la sesión

El gobierno nacional comenzó a trabajar en el cronograma de prórroga de sesiones extraordinarias con el objetivo de votar la reforma laboral en el Senado. El proyecto, que ya cuenta con dictamen, será tratado en el recinto el martes 10 o el miércoles 11 de febrero, de acuerdo a lo que adelantaron fuentes oficiales.

Esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una gira enfocada en provincias aliadas. Además de Chubut, figuran al tope de la agenda Entre Ríos, donde manda el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y Chaco, a cargo del radical Leandro Zdero. Ambas provincias fueron en alianza con La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre y ofrecen senadores para empujar la aprobación del proyecto enviado por Javier Milei al Congreso en sesiones extraordinarias.

Tras la sanción del Presupuesto 2026, existe un principio de acuerdo con los gobernadores para convertir en ley también la reforma laboral. Para eso, el presidente Javier Milei deberá firmar un decreto de prórroga de sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y hasta el 27, al filo de inicio de sesiones ordinarias, que opera el 1 de marzo con el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa.

Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen, falta que Nación y las provincias se pongan de acuerdo en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores.

Con un bloque de 20 senadores nacionales propios, y más allá de los aliados del PRO, el oficialismo depende de los mandatarios provinciales para llegar a un piso de 37 votos y blindar la sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta.