Se definió el calendario escolar 2026

El mapa educativo argentino ya cuenta con un cronograma unificado para el ciclo lectivo 2026. Tras la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación, las autoridades de las 24 provincias del país definieron oficialmente las fechas que regirán el año escolar, tanto para el comienzo de las clases como para las vacaciones de invierno y el cierre del período académico.

La resolución se adoptó luego de analizar el calendario de feriados nacionales y provinciales, con el objetivo de compatibilizar agendas y asegurar el cumplimiento de la carga horaria que establece la normativa vigente.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, que informó que los ministros provinciales se comprometieron expresamente a alcanzar los 190 días de clase efectivos. Ese piso mínimo se encuentra garantizado por una acordada del CFE y constituye uno de los ejes centrales de la planificación anual. El acuerdo busca evitar recortes en la cantidad de jornadas y dar previsibilidad a las familias, a los docentes y a las comunidades educativas de todo el territorio nacional.

De acuerdo con el detalle publicado, la mayoría de las provincias iniciará las actividades entre el 18 de febrero y el 2 de marzo. En la región del Nordeste, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa fijaron como fecha de inicio el 2 de marzo, mientras que Entre Ríos y Santa Fe abrirán el ciclo el mismo día. Otras jurisdicciones optaron por adelantar el comienzo: Santiago del Estero iniciará el 18 de febrero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hará el 25 de febrero, al igual que Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén.

El receso invernal también quedó establecido de manera formal y se extenderá principalmente durante la segunda quincena de julio. Misiones dispuso que las vacaciones serán del 13 al 24 de julio; Corrientes, Chaco, Formosa y Río Negro adoptaron el mismo período. En cambio, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos tendrán su descanso entre el 6 y el 17 de julio, mientras que Buenos Aires y CABA coincidieron en fijarlo del 20 al 31 de julio. Estas diferencias responden a criterios climáticos y turísticos que cada provincia planteó en la mesa de negociación.

En cuanto a la finalización del año escolar, la mayor parte del país cerrará las clases entre el 18 y el 22 de diciembre. Misiones culminará el 18 de diciembre; Buenos Aires y Mendoza finalizan el 22. Formosa y Entre Ríos concluirán unos días antes, el 17 de diciembre, y CABA terminará el 18. Para Salta, Jujuy, Catamarca y la mayoría de las jurisdicciones del Norte Grande el cierre quedó fijado el 18 de diciembre, con actos académicos y evaluaciones finales en los días posteriores.

La finalización de las actividades áulicas está prevista para el 4 de diciembre, aunque el sistema escolar seguirá activo unos días más con instancias de apoyo y evaluación. De hecho, el gobierno provincial definió que entre el 7 y el 17 de diciembre se desarrollará un período destinado al fortalecimiento de aprendizajes, regularización de trayectorias, mesas de exámenes y acreditaciones finales.