Lluvias y tormentas en la provincia

El tiempo se presenta inestable en la provincia durante este miércoles debido a la profundización de un área de baja presión en la región, que impulsa aire cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas desde las primeras horas del día.

Las precipitaciones se mantendrán de manera dispersa e irregular a lo largo de la jornada, con variaciones en la intensidad y posibilidad de eventos localizados de granizo. Según los pronósticos, las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde-noche.

Se estiman acumulados de lluvia entre 3 y 30 milímetros en distintas zonas del territorio provincial. La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 20 y el 50 %, mientras que la posibilidad de nieblas y neblinas es baja.

Los vientos soplarán del noreste, rotando al sureste, con velocidades que irán de 4 a 12 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado, con máxima de 25 °C en Posadas y mínima de 15 °C en San Pedro, sin grandes variaciones térmicas durante la jornada.