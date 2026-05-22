Nublado y frío

La Dirección General de Alerta Temprana de Misiones indicó que este viernes continuará el ambiente fresco a templado, con abundante nubosidad y probables lluvias leves en la zona norte provincial debido al ingreso de humedad desde Brasil y la formación de un sistema de baja presión.

El organismo provincial estimó para este viernes una máxima de 17°C en San Javier y una mínima de 4°C en Apóstoles, con sensación térmica de apenas 2°C.

Para el sábado, el reporte prevé condiciones algo más estables, aunque todavía con mañanas frías y posibilidad de precipitaciones aisladas en el norte misionero. Las temperaturas alcanzarían los 20°C en Iguazú, mientras que la mínima volvería a ubicarse cerca de los 6°C en Apóstoles.

En tanto, el domingo se presentaría con cielo mayormente despejado, vientos suaves del este y un leve ascenso térmico. Según Alerta Temprana, la máxima provincial podría llegar a los 23°C en Montecarlo, marcando el inicio de un cambio progresivo hacia condiciones más templadas.