Fin de semana sin lluvias y con calor en Misiones

Según la Dirección de Alerta Temprana, Misiones tendrá tiempo estable durante este viernes, sábado y domingo, con cielo mayormente despejado y sin lluvias. La probabilidad de precipitaciones es baja en toda la provincia, aunque las mañanas serán frescas a templadas y por la tarde las temperaturas irán en ascenso.

Este viernes se espera una jornada con poca nubosidad. No hay probabilidad alta de lluvias, en tanto la máxima alcanzará los 32 °C en Iguazú y la mínima descenderá a 14 °C en San Pedro.

El sábado 28 continuará el tiempo estable con el cielo despejado y baja probabilidad de lluvias. La temperatura máxima llegará a 34 °C en Posadas y la mínima será de 15 °C en San Vicente. El calor se sentirá más por la tarde, aunque sin condiciones inestables.

El domingo 1 de marzo se mantendrá el buen tiempo y aumentarán más las temperaturas sin pronóstico de lluvias. La máxima alcanzará los 36 °C en Posadas y la mínima rondará los 17 °C en Oberá. El cierre del fin de semana tendrá calor y cielo despejado en toda la provincia.

