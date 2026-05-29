Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial

Con algunas sorpresas, la Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un video promocional publicado en las redes sociales de la Selección Argentina, comenzó la ilusión de todo el país rumbo al Mundial en los Estados Unidos.

La línea de defensores la componen el Cuti Romero, quien dejará el Tottenham tras salvarse del descenso y todo apuntaría a que su destino está en España; Otamendi, cuyo futuro estará en River post Mundial, Lisandro Martínez (Manchester United), Leo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella); siguen los laterales Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atl. de Madrid) y Nicolás Tagliafico (Lyon). La gran sorpresa es la ausencia del “Huevo” Acuña, quien tuvo un destacado semestre en River.

El mediocampo está cubierto por Leandro Paredes, de presente en Boca; Rodrigo de Paul (Inter Miami), pieza clave en el armado de Lionel Scaloni; la aparición sorpresa del joven Valentín Barco, ex Boca; Giovanni Lo Celso, que milita actualmente en el Real Betis; Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool).

Finalmente cierran la lista los delanteros, encabezados por Lionel Andrés Messi, seguido por Julián Álvarez, de futuro incierto en España; Nico González, Thiago Almada y Giuliano Simeone (Atl. de Madrid); Nico Paz (Como), Lautaro Martínez (Inter) y la aparición sorpresa de José “el flaco” López, que milita en el Palmeiras y tuvo un gran desempeño en el Verdão.

Las grandes ausencias

Entre las ausencias más destacadas de la convocatoria de la Selección argentina para el Mundial 2026 aparecen nombres de peso y varios futbolistas que venían siendo seguidos de cerca por el cuerpo técnico. Finalmente quedaron afuera Marcos Acuña, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi, Agustín Giay, Máximo Perrone, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Valentín “Taty” Castellanos.