Vuelve el fútbol argentino: las claves del Torneo Apertura

Hoy retorna el fútbol argentino. Con aires renovados, este 2025 arranca con un sello inédito: un cambio en el formato, pero con la intensidad y la pasión de siempre. Un mercado de pases recargado y una Primera División que les da la bienvenida a dos nuevos integrantes, Aldosivi y San Martín de San Juan, devolviendo la controvertida cifra de 30 equipos.

A diferencia de la última temporada, en la que el calendario se dividió entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional, este año arranca con una nueva estructura. Habrá un Torneo Apertura en el primer semestre y un Torneo Clausura en la segunda mitad del año, ambos diseñados con un formato de copa (aunque se disputarán bajo el rótulo de títulos de Liga).

Los 30 equipos se dividirán en dos zonas de 15 y, durante la fase regular, se enfrentarán todos contra todos dentro de sus respectivas zonas. Además, en cada jornada habrá dos encuentros interzonales: uno con los clásicos tradicionales y otro definido por sorteo, dejando así un saldo de 16 fechas en la fase regular. A tener en cuenta: el Torneo Apertura será meteórico. Las primeras diez fechas se jugarán en ¡menos de dos meses! Del 23 de enero (1° fecha) al 17 de marzo (10° fecha). Tremendo.

En la fase eliminatoria, los equipos mejor clasificados tendrán la ventaja de jugar como locales en octavos, cuartos y semifinales, mientras que la final se disputará en un estadio neutral. En el Clausura, las localías se invertirán respecto al Apertura, asegurando que cada equipo dispute al menos 32 partidos al año, sin contar las etapas definitorias.

El 2025 también trae de regreso los descensos, añadiendo dramatismo a la lucha por la permanencia. Dos equipos perderán la categoría: uno por la Tabla Anual y otro por el promedio. Sin embargo, la cifra de participantes se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos para equilibrar la balanza.

¿Qué partidos habrá en el arranque ?

Vélez, el último campeón, será el encargado de dar el puntapié inicial. Con la gloria reciente de haber conquistado el título ante Huracán, el equipo de Liniers regresa al ruedo. Sebastián Domínguez asumirá la responsabilidad de reemplazar a Gustavo Quinteros y su primer enfrentamiento será este jueves ante Tigre, su ex equipo, en Victoria (partido interzonal, por ESPN) este jueves.

También, a la misma hora, juegan Godoy Cruz vs. Rosario Central (Zona B, por TNT Sports). Y, a las 21.30, habrá tres partidos: Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A, por ESPN), Newell’s vs. Independiente Rivadavia (Zona A, por TNT Sports) y Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B, por ESPN).

Viernes 24/01:

– 17.00: Barracas Central vs Racing (Zona A)

– 19.15: Independiente vs Sarmiento (Zona B)

– 21.00: Belgrano vs Huracán (Zona A)

– 21.30: San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 25/01:

– 17.00: San Lorenzo vs Talleres (Zona B)

– 19.15: Instituto vs Gimnasia (Zona B)

– 19.15: Estudiantes vs Unión (Zona A)

– 21.30: Platense vs River Plate (Zona B)

Domingo 26/01

– 19.00: Boca Juniors vs Argentinos Juniors (Zona A)

– 21.00: Central Córdoba vs Aldosivi (Zona A)

Fuente: Olé.