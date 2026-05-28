Activan un comité de crisis en Misiones ante la llegada de El Niño

El Gobierno de Misiones puso en marcha un plan interinstitucional de prevención, contingencia y respuesta ante las proyecciones climáticas que anticipan un escenario de fuertes lluvias, tormentas severas y posibles inundaciones como consecuencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

La primera Reunión de Información y Coordinación para la Preparación y Mitigación se realizó este miércoles y fue encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, en el marco de la Ley Provincial XVIII – N.º 6 y bajo los lineamientos del Plan de Emergencia Provincial.

El encuentro reunió a organismos provinciales, intendentes, fuerzas de seguridad y equipos técnicos para comenzar a delinear estrategias de prevención y respuesta ante un escenario climático que, según los informes oficiales, podría agravarse desde el segundo semestre de 2026.

El subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra, explicó que el plan de emergencia creado en 2016 se activa «cuando existe riesgo de situaciones críticas vinculadas al clima».

A su vez, el funcionario indicó que los pronósticos actuales anticipan una creciente importante de los ríos y lluvias muy superiores a los registros habituales: “Hay anuncio de que se viene una creciente importante con El Niño. Nación tomó cartas en el asunto y se creó una mesa federal”, afirmó.

Según detalló, el fenómeno afectaría especialmente a las provincias atravesadas por el río Uruguay, aunque las consecuencias también alcanzarían a gran parte del territorio misionero: «Nunca se sabe, no es matemática, pero se puede prever que las precipitaciones son de 200 milímetros y se esperan de hasta 600 milímetros”, advirtió Parra.

En ese contexto, explicó que se convocó a distintos organismos para coordinar tareas preventivas y protocolos de actuación.

“Hicimos una convocatoria amplia con la idea de Defensa Civil, Bomberos, Policía, Prefectura. También es importante la participación de Educación”, concluyó.