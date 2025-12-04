Así quedó conformada la nueva Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación reunió a los legisladores electos el 26 de octubre para celebrar la sesión preparatoria y tomar juramento a los 125 futuros integrantes del cuerpo. El acto se realizó este miércoles y marcó el inicio del proceso de transición hacia el nuevo período parlamentario, que comenzará el 10 de diciembre.

La jornada contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ambos siguieron la ceremonia desde los palcos mientras el diputado Gerardo Cipollini condujo la sesión por ser el legislador de mayor edad.

En el recinto juraron 64 representantes de la alianza integrada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, además de 45 legisladores de Unión por la Patria. También lo hicieron integrantes de bloques provinciales, espacios federales e izquierda.

Por la provincia de Misiones, juraron los legisladores de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad y de La Libertad Avanza, Diego Hartfield y Maura Gruber.

Luego del juramento, el plenario designó las autoridades que conducirán la Cámara durante el próximo año. Con apoyo mayoritario, Martín Menem fue ratificado como presidente del cuerpo. Comenzará así su tercer año de gestión al frente de Diputados.

En su discurso, Menem destacó que “los primeros dos años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos”. Señaló además que el actual escenario permite “hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse”. Por ello afirmó que “estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura”.

Luego, adelantó que 2026 podría convertirse en “el año más reformista de la historia”, según la visión del presidente Milei. Aseguró que asumirá nuevamente la responsabilidad “con la determinación de honrar ese objetivo”.

El plenario también eligió a las nuevas autoridades de la Cámara. Cecilia Moreau ocupará la Vicepresidencia 1°, mientras que Luis Petri asumirá la Vicepresidencia 2°. En materia administrativa, Adrián Pagán fue ratificado en la Secretaría Parlamentaria, Laura Oriolo continuará en la Secretaría Administrativa y Mercedes Piscitello asumirá funciones en la Prosecretaría Parlamentaria.