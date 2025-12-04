Para la CGT, el nuevo Salario Mínimo es «insuficiente y desconectado de la realidad»

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el piso de $328.400 de Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) decretado por el Gobierno por «insuficiente y desconectado de la realidad». Ese monto «consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna» ya que se encuentra muy lejos de la Canasta Básica Total, fijada en $1.176.852.

El decreto llegó después del fracaso del último Consejo del Salario. El sector empresarial ofreció un aumento de apenas $4.000. Es decir, de $322.000 a $326.000, mientras que la central pidió un 71,6%. Sin acuerdo, el Gobierno decretó un pequeño aumento, apenas arriba de lo ofrecido por empresarios.

Conocido la decisión del Gobierno, la CGT afirmó que «el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna».

La propuesta de la central «planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852″.

Ante nuevo «fracaso», la CGT afirmó que «luchará para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor, vuelva a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país y permita reconstruir el poder de compra perdido desde noviembre de 2023».