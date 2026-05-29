Junio llega con aumentos en transporte, alquileres y prepagas

A partir de junio, una nueva ola de incrementos en servicios básicos impactará directamente en los presupuestos familiares, que afectará las cuotas de prepagas, los precios de los combustibles, los contratos de alquiler y las matrículas de colegios privados.

Tras conocerse que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un 2,6% de inflación en abril, tanto el sector público como el privado activarán mecanismos de indexación mensual y cláusulas de contratos vigentes para ajustar los precios.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron sus valores. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9%, y los datos fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ahora obligatorio.

En mayo, los planes habían aumentado un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en el resto del país. En los primeros cuatro meses del año, el alza acumulada fue de casi 10,5%, mientras que frente al año pasado el promedio nacional alcanza el 29,7%.

Las firmas Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron un incremento del 2,6%, igual que la inflación. Por su parte, Omint aplicará subas de hasta 2,9% según el plan contratado. Asimismo, algunos copagos también se ajustarán.

Combustibles en alza

Desde comienzos de junio, todas las estaciones de servicio del país aplicarán un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil. Las compañías petroleras ya tienen preparado este ajuste que impactará en los valores de los surtidores a nivel nacional.

El aumento tendrá un piso de entre el 2% y el 3,5%, explicado por tres factores principales. Estos son la devaluación mensual del peso, el encarecimiento de los costos logísticos de las empresas y la suba progresiva de los impuestos a los combustibles definida por el Gobierno nacional.

Alquileres

Los inquilinos que aún conservan contratos de tres años bajo la normativa anterior enfrentarán un fuerte impacto en sus bolsillos. Esto ocurre porque esos convenios incluyen un ajuste obligatorio que se aplica una sola vez al año.

Para junio, el Índice de Contratos de Locación del Banco Central fijó un incremento anual cercano al 78%. Este aumento modificará de manera drástica el valor del alquiler que venían abonando.

En cambio, los contratos firmados después de la derogación de la ley anterior funcionan con un esquema distinto. Los acuerdos con subas cada cuatro o seis meses, calculadas según la inflación acumulada, sumarán los porcentajes recientes y generarán incrementos escalonados de acuerdo con el costo de vida.