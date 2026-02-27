El Senado debate este viernes reforma laboral y ley Penal Juvenil

El Senado sesionará este viernes desde las 11 para tratar los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, en lo que será el último intento del oficialismo por cerrar el período de sesiones extraordinarias con una victoria legislativa antes del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.

Según fuentes parlamentarias, el temario prevé debatir primero la reforma laboral y luego el nuevo régimen penal juvenil, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Baja de imputabilidad a 14 años

La reforma de la Ley Penal Juvenil, aprobada el jueves pasado en Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un nuevo esquema de sanciones para menores.

El proyecto contempla un abanico de medidas que van desde sanciones alternativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. A la vez, dispone que los menores no podrán ser alojados junto a adultos y promueve medidas de resocialización.

Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión, mientras que para aquellos con penas de entre tres y diez años -cuando no hayan ocasionado muerte o lesiones graves- se priorizan sanciones con un enfoque social y educativo.

Reforma laboral: cambios estructurales

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo modifica de manera profunda el régimen laboral argentino, con cambios en despidos, vacaciones, horas extras, negociación colectiva y derecho de huelga.

El Senado fue convocado para ratificar el único cambio introducido por Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía los salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El oficialismo, La Libertad Avanza —espacio que conduce Patricia Bullrich— llega a la sesión tras una semana de intensa actividad parlamentaria y luego de haber sancionado en diciembre el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal.

Vacaciones y jornada laboral

Entre los principales puntos, el proyecto establece que las vacaciones no deberán otorgarse obligatoriamente en verano, ya que solo una vez cada tres años corresponderá ese período en temporada estival. Además, podrán fraccionarse en lapsos no menores a siete días.

La jornada máxima podrá extenderse hasta 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso, y el sistema prevé compensaciones en lugar de pago de horas extras: si un trabajador cumple 12 horas en vez de 8, podrá recibir horas de descanso compensatorias.

El nuevo régimen abarata los costos de despido al establecer que las indemnizaciones se calcularán sobre el salario básico promedio de la actividad, sin computar aguinaldo, vacaciones ni premios.

Además, podrán abonarse en 12 cuotas en grandes empresas y 18 en pymes, esquema que también regirá para sentencias judiciales.

Cambios sindicales y derecho de huelga

En materia gremial, se mantiene el aporte sindical con un tope del 2%, con el empleador como agente de retención, como reclamaba la CGT.

Sin embargo, se introduce una restricción al derecho de huelga: determinadas actividades serán consideradas “servicios esenciales”, con obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con una cobertura mínima del 50%.

Asimismo, se tipifican como “infracciones muy graves” las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, incluyendo bloqueos o intimidaciones.

La sanción del proyecto no fue sencilla. La Mesa Política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, negoció durante casi dos meses con gobernadores y bloques dialoguistas.

El Ejecutivo cuenta con el respaldo de los mandatarios provinciales Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Rolando Figueroa, Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

El trámite legislativo incluyó un proceso exprés entre la media sanción en Diputados y el dictamen en el Senado, lo que generó fuertes cuestionamientos de la oposición.

Si logra la aprobación este viernes, el oficialismo llegará al discurso presidencial del domingo con dos reformas estructurales sancionadas, en un escenario político marcado por la confrontación con el sindicalismo y el debate sobre seguridad juvenil.

Fuente: Agencia de Noticias NA