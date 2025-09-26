Habrá reducción de frecuencias de colectivos en Posadas

El secretario de Movilidad Urbana de Posadas, Lucas Jardín, confirmó que habrá una reducción de frecuencias en el transporte urbano de la capital misionera, aunque aclaró que los cambios no alcanzarán los horarios de mayor circulación de pasajeros.

El funcionario explicó que la medida responde al impacto de la crisis económica sobre el uso del colectivo, lo que obliga a reorganizar los recorridos. También detalló, en diálogo con medios locales, que la recesión provocó una merma significativa en la cantidad de usuarios.

“Vemos una reducción del uso del transporte público debido a una situación macroeconómica, seguramente, acondicionantes de la macroeconomía que indican que la gente hoy está utilizando menos el transporte porque se está movilizando menos, por la actividad económica se redujo”, sostuvo.

Jardín aseguró que la intención es resguardar el servicio en los momentos críticos del día. Señaló que se trabaja junto a las empresas para garantizar la cobertura en las franjas de mayor demanda, mientras que los ajustes se concentrarán en los períodos de menor movimiento.

“Ahora, todo lo que son los horarios picos del transporte público están garantizados y siempre estamos nosotros bregando y luchando con las empresas, trabajando el día a día cuando hay alguna situación de algún transporte que en horario pico no está funcionando”, afirmó.