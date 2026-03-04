La AFA confirmó el paro y el fin de semana no habrá fútbol

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunió este martes y definió sostener el paro en el fútbol argentino como señal de apoyo al presidente de la entidad, que está investigado por la presunta apropiación indebida de tributos por 19.300 millones. La reunión de los dirigentes había generado la expectativa sobre una posible revisión de la medida, pero finalmente fue ratificada y la fecha 9 será postergada.

Horas antes, la Justicia había rechazado el pedido de Tapia para que suspendieran su indagatoria, por lo que deberá presentarse a declarar el jueves próximo.

La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones. El planteo había sido presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia deberá presentarse el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.