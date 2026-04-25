Paro nacional de ATE con alto impacto en servicios públicos

El paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó este martes con protestas en aeropuertos y un fuerte impacto en servicios públicos en todo el país, en el marco de un reclamo por mejoras salariales.

Las primeras manifestaciones se registraron en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate, donde trabajadores estatales iniciaron medidas de visibilización del conflicto.

El eje central del paro es la reapertura inmediata de las paritarias de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios, deteriorado en los últimos dos años.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ATE convocó a una concentración en la zona de Costa Salguero, mientras que también se anunció una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery, donde dirigentes nacionales fijarán postura frente a la política salarial del Gobierno.

La jornada de protesta se extiende además a organismos estratégicos del Estado. Desde la mañana se realizan manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional y en entidades de ciencia y tecnología como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

En este último caso, el conflicto también está vinculado al anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas clave por los trabajadores.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la sociedad nos empieza a dar la razón” y cuestionó con dureza al Gobierno nacional. Además, advirtió que, si no hay respuestas, “la conflictividad va a escalar”.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en sectores sensibles. En tanto, se ven afectados servicios como la recolección de residuos, auxiliares de educación, migraciones, controles sanitarios, transporte y organismos como PAMI y ANSES, que atienden únicamente emergencias.

También se registran complicaciones en vuelos, ya que solo están garantizadas operaciones sanitarias y de Estado, mientras que diversas áreas operativas, como controladores aéreos y personal de apoyo, adhieren a la medida.

El paro fue definido el pasado 9 de abril por el Consejo Directivo Nacional del gremio y se replica en distintas provincias con asambleas, ruidazos y protestas.

Según datos sindicales, el acuerdo paritario vigente quedó por debajo de la inflación, generando una pérdida acumulada superior al 44% del poder adquisitivo durante la gestión del presidente Javier Milei.

En ese contexto, un informe del Frente de Sindicatos Unidos estimó pérdidas millonarias para los trabajadores en los últimos dos años, lo que profundiza el conflicto.

Desde ATE adelantaron que evaluarán nuevas medidas en caso de no obtener respuestas, en un escenario donde el conflicto amenaza con escalar en las próximas semanas.