Ingreso de un frente frío

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Pronóstico Misiones, el fenómeno comenzará a sentirse en la provincia durante la mañana del lunes 27, luego de avanzar sobre Corrientes en la noche previa.

El cambio de condiciones estará acompañado por vientos del sector sur, que impulsarán un marcado enfriamiento, especialmente en las primeras horas del día. Según el informe, las mañanas más frías se concentrarán entre el lunes y el martes, aunque el inicio del miércoles todavía presentará registros bajos antes de un progresivo ascenso térmico.

El reporte indica que en el sur y centro misionero las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 10 grados, mientras que en ciudades como Posadas e Iguazú los registros rondarán los 12 grados. El comportamiento no será uniforme en todo el territorio provincial, ya que las zonas rurales, áreas bajas y descampadas podrían experimentar condiciones más frías en comparación con sectores urbanos o con mayor cobertura vegetal.