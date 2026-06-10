Luego de tres años, MATEAR vuelve a La Rural de Palermo

Consolidada como el principal punto de encuentro de toda la cadena yerbatera, MATEAR regresa a Palermo con la premisa de reunir a productores, cooperativas, molinos, emprendedores, especialistas y consumidores en un espacio pensado para difundir, promover y celebrar una de las tradiciones más representativas de la identidad argentina.

Como lo viene haciendo desde la primera edición de MATEAR, el INYM cubrirá el costo de stands y los pondrá a disposición de aquellos establecimientos yerbateros que quieran participar. En ese sentido, en los próximos días se habilitará un registro, a los efectos de informar la cantidad de lugares disponibles y confeccionar un listado con los interesados en ser parte de MATEAR 2026.

La feria se convirtió en una herramienta clave para acercar la producción a los consumidores, promover el desarrollo de las economías regionales y visibilizar el trabajo de miles de familias que integran la cadena de valor de la yerba mate, una actividad emblemática para las provincias productoras de Misiones y Corrientes.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los stands de las principales marcas y establecimientos productores del país, participar de degustaciones, conocer nuevos productos, descubrir tendencias de consumo, asistir a charlas y actividades culturales, y disfrutar de propuestas gastronómicas vinculadas al universo del mate.

“Matear se ha consolidado como un espacio fundamental para acercar la cadena yerbatera a los consumidores y poner en valor una producción que forma parte de la identidad cultural argentina. Esta feria permite mostrar la calidad, la diversidad y el enorme trabajo que realizan miles de productores, cooperativas e industrias de nuestro país, fortaleciendo el vínculo entre el sector y los millones de argentinos que eligen el mate todos los días”, destacó Rodrigo Correa, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Por su parte, Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., señaló: “Nos enorgullece realizar MATEAR juntamente con el INYM, una feria que ha demostrado ser el ícono de la industria y los amantes de la cultura del mate, con amplia convocatoria y relevancia. Es una propuesta que reúne tradición, innovación, gastronomía y experiencias para toda la familia, y que permite visibilizar el enorme valor cultural y productivo de la yerba mate argentina”.

El evento se desarrollará en el Pabellón Ocre, emblemático espacio para grandes encuentros: cuenta con 5.000 m2 y acceso directo por Plaza Italia.

Desde su primera edición en 2017, MATEAR ha convocado a miles de visitantes de todo el país, consolidándose como un evento de referencia para la industria yerbatera y para los consumidores que encuentran en el mate un símbolo de encuentro, amistad y pertenencia.

La edición 2026 buscará profundizar ese camino, fortaleciendo el vínculo entre los establecimientos yerbateros y los consumidores, promoviendo el conocimiento sobre la yerba mate argentina y generando nuevas oportunidades para el desarrollo comercial, turístico y cultural de la actividad.