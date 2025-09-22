Temporal: voladura de techos, caída de granizo y desborde de arroyos

Entre la mañana y la tarde de este domingo, en Posadas y Garupá, se desató una fuerte tormenta la cual incluyó en algunos sectores hasta granizos, causando destrozos y daños materiales, sobre todo en casas de familia.

El paso del temporal, el cual también hizo descender la temperatura provocó la voladura de techos, el desborde de dos cauces y algunos daños menores con la caída de ramas de árboles añosos, como así también postes caídos que provocaron el corte de la energía eléctrica.

En la chacra 181 de Posadas, como así también en el complejo de viviendas A-4, como en la zona del barrio Ñu Porá (ya en jurisdicción de Garupá) se produjeron voladuras de chapas de tres viviendas familiares; las cuáles causaron daños materiales, no así lesiones en humanos o en mascotas de dicho hogares. Todo esto sucedió en las primera horas de la mañana.

En tanto, ya en horas de la tarde sobre la avenida Andresito, entre la avenida Monseñor D’ Andrea y calle 125, sobre la chacra 243 de Posadas (barrio Olimpia), como así también en la chacra 146 (conocida también como la zona del ex-basural) se produjo el desborde de dos cauces de agua que pasan por ambas zonas, provocando que el agua llegue parcialmente a seis casas en total.

Cabe destacar, en los lugares donde se produjo la voladura de techos, como así también el desborde de estos cauces de arroyos estuvo presente personal de Defensa Civil, con su actual director Ricardo Koch, a la cabeza.

Por otra parte, lectores de PRIMERA EDICIÓN dieron cuenta que en el barrio Piedras Blancas, de Garupá, desde esta mañana y tras el paso de la tormenta de agua y viento se quedaron sin luz eléctrica.

Con el paso de las horas, el servicio eléctrico se reestableció, pero a medias, ya que volvió a cortarse. Por lo que los vecinos de dicho barrio realizaron reclamos en varias ocasiones, ya que además de querer volver a contar con energía eléctrica temen por sus electrodomésticos: que sufran algún desperfecto o que se arruinen ante el regreso de manera intermitente de la energía eléctrica.

“Somos varios vecinos en la misma situación”, alertó una vecina del barrio a este Diario web. Y sumó que necesitan soluciones: “por respeto a los trabajadores, hice el reclamo pasado un tiempo más que prudente, pero esto ya es demasiado”, aseguró.