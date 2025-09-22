Hoy no habrá clases en Misiones por el Día del Estudiante

El Ministerio de Educación de Misiones decretó asueto escolar para este lunes 22, en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, de todos los niveles, en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 533, firmada por el ministro Ramiro Aranda, y tiene como objetivo acompañar esta celebración tradicional de la juventud. En los considerandos, el documento señala la importancia de promover espacios de encuentro para los jóvenes, que les permitan “expresar su sentir y pensar”, así como la necesidad de reconocer y respaldar las actividades programadas en cada comunidad.

Además, tanto el Consejo General de Educación (CGE) como el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) resolvieron adherir a la disposición; por lo tanto, este día no habrá dictado de clases en ninguna institución educativa de la provincia.