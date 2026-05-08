Empresarios textiles expusieron ante Nación una crisis marcada por cierres y caída de ventas

Empresarios del sector textil participaron este martes de un plenario en la Cámara de Diputados y expusieron la crisis nacional que atraviesa la actividad. Señalaron cierres de fábricas, caída de ventas y desigualdad en la competencia frente al avance de las plataformas chinas.

La reunión se desarrolló en el marco de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, que días atrás habían recibido a representantes de cámaras PyMEs. En el próximo encuentro está previsto escuchar a referentes del sector automotriz.

El presidente de la Comisión de Comercio, Juan Brügge (Provincias Unidas), abrió el debate con un diagnóstico contundente. “La industria textil está pasando por una situación de crisis”, afirmó. Según datos de la UTN, desde diciembre de 2023 quebraron 754 empresas.

Entre los expositores, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, enumeró problemas estructurales. “Las ventas están gravadas en un 42%”, señaló, y cuestionó la carga impositiva y laboral. Además, criticó la falta de eficiencia del sistema financiero.

Al mismo tiempo, reclamó políticas claras de comercio exterior y expresó su malestar por la falta de reglas equitativas. “Debe ser una política de Estado, ningún país del mundo prescinde de ella”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, Marco Meloni, apuntó contra la desigualdad frente a China. “Acá somos víctimas de lo que es la patria financiera”, sostuvo. Mencionó una caída del 33% en el sector y un uso de capacidad instalada entre el 27% y 32%.

En esta línea, la titular de la Federación Argentina de Indumentarias y Afines, Daniela Rabinovich, defendió el rol estratégico de la confección. “La industria no pide privilegios, lo que necesitamos son condiciones razonables para poder competir”, afirmó. Destacó que el sector combina federalismo, empleo e inclusión.

El impacto del DNU 70/23 y la Ley Bases

Asimismo, el empresario Leo Bilansky responsabilizó al DNU 70/23 y a la Ley Bases por “la destrucción de más de 26 mil PyMEs”. Reclamó declarar la emergencia PyME y pidió a los legisladores que “se responsabilicen de lo que votaron”.

En otro tramo, la gerente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Carolina Carregal, detalló que el sector acumula 24 meses de caída en ventas y 20 meses de baja en producción. “No estamos a favor de la apertura abrupta de las importaciones”, aseguró.

Carregal recordó que países como Estados Unidos, México y Brasil aplicaron aranceles para equilibrar la competencia con China. “Estamos pidiendo políticas equilibradas para poder competir”, enfatizó. En este sentido, cuestionó que Argentina haya reducido aranceles en lugar de reforzarlos.

También participaron Carlos Volpe, Roxana Pillas García, Carlos Elizalde, Federico Rodríguez y Eduardo Levy, quienes coincidieron en la necesidad de medidas urgentes para sostener la producción nacional.