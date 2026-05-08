La provincia de Misiones inicia este miércoles con condiciones de tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. El ingreso de aire fresco y seco favorece la estabilidad general, aunque durante la mañana se registran bancos de niebla significativos en zonas de valles.

Por la tarde, el ambiente se torna templado a cálido, con una máxima que alcanzaría los 32 °C en San Javier y una sensación térmica de hasta 35 °C, mientras que la mínima se ubicó en 18 °C en Eldorado. No se esperan precipitaciones y los vientos soplan del noreste y norte con intensidades leves a moderadas y algunas ráfagas.

Para el jueves 7, se prevé un cambio progresivo en las condiciones del tiempo. Si bien el ambiente continuará templado durante gran parte del día, hacia la tarde-noche se espera la llegada de un frente frío que generará inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad. Las precipitaciones podrían acumular entre 8 y 19 milímetros, con probabilidades en aumento. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 90 km/h, lo que representa un factor de alerta. La temperatura máxima rondaría los 29 °C en Eldorado, con una mínima de 18 °C hacia el cierre de la jornada en Apóstoles.

El viernes se consolidará el cambio de tiempo con tormentas desde la madrugada, acompañadas de actividad eléctrica, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas fuertes. El ingreso del frente frío provocará un descenso térmico marcado en toda la provincia.

Las precipitaciones previstas oscilarán entre 8 y 20 milímetros, con alta probabilidad de ocurrencia. Las temperaturas también reflejarán el impacto del sistema frontal, con una máxima de 21 °C en Iguazú y una mínima que descenderá hasta los 11 °C en Apóstoles.