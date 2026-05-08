YPF aplicó nuevos aumentos en los combustibles

La petrolera YPF aplicó nuevos ajustes en los surtidores, acumulando dos incrementos en menos de 45 días.

Con los valores actualizados, la nafta súper se ubica en torno a los $2.190 por litro, mientras que la Infinia, en su versión premium, alcanza aproximadamente los $2.386. Este nuevo esquema de precios repercute de forma directa en el bolsillo de los automovilistas y suma presión en un contexto de inflación persistente.

A comienzos de abril la compañía había anunciado un congelamiento de precios por 45 días, sujeto a variables como el tipo de cambio y la carga impositiva. Sin embargo, los recientes aumentos se produjeron antes de que se cumpliera ese plazo.

En paralelo, el consumo de combustibles muestra señales de retracción. Datos recientes indican una caída interanual en las ventas durante marzo, con un descenso aún más pronunciado en Misiones, donde la baja superó el 10%, reflejando el impacto del encarecimiento en la demanda.