El Gobierno nacional aprobó nuevas subas en la energía eléctrica

Desde este mes, usuarios de todo el país comenzarán a percibir los efectos de un nuevo aumento aprobado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El organismo autorizó los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) y los cuadros tarifarios para todas las categorías de usuarios de la energía eléctrica, mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La medida que impacta en los costos y luego se trasladará a las tarifas finales, establece el ajuste tanto para hogares residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. El nuevo régimen tarifario también abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores. Se da en un contexto regulatorio marcado por la continuidad de la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios.

La normativa oficializa la Programación Estacional de Invierno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), elaborada por Cammesa, el organismo encargado del despacho eléctrico. Según establece la medida, la programación define los precios que deberán pagar las distribuidoras por la energía que adquieren y que luego trasladan a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Así el documento indica que “mediante la Resolución N° 310 de fecha 30 de abril de 2025, entre otras cuestiones, estableció en su artículo 2, aprobar los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de la empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea S.A.). Y el valor promedio de las Sanciones Mensuales Históricas (SP) con vigencia a partir del 1 de mayo de 2025.

De acuerdo a esto, “corresponde considerar las variaciones registradas en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, argumentaron.

E informaron que “dadas las ponderaciones establecidas en la fórmula del mecanismo de actualización, el porcentaje de ajuste de los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de la transportista es del 3,38%”.