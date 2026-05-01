La Legislatura convocó a sesión especial para el 1° de mayo

La Cámara de Representantes convocó a la sesión especial para este viernes 1° de mayo a las 10 horas. Durante el acto de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Hugo Passalacqua brindará un discurso sobre el balance de gestión y proyecciones a futuro.

En el decreto, emitido por el presidente del Parlamento, Sebastián Macias, establece que la apertura del período ordinario de sesiones se realiza en cumplimiento de lo previsto por la Constitución provincial, que fija como deber y atribución del gobernador concurrir a informar ante la Legislatura.