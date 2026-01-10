Desde mañana, rige el aumento del boleto del transporte en Posadas, Garupá y Candelaria

El boleto del transporte público urbano y metropolitano registró un nuevo aumento en el área metropolitana de Posadas, tras la entrada en vigencia de la Resolución N.º 001/2026 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

La medida comenzará a regir desde mañana, sábado 10 de enero, y alcanza tanto a los servicios urbanos de Posadas, Garupá y Candelaria como a los tramos interurbanos que conectan a estas localidades. Los valores varían según la jurisdicción, el recorrido y la forma de pago, con montos más elevados para quienes abonan sin sistema electrónico.

Nuevos valores con SUBE, SUBÍ o QR

Con el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE Misionero), SUBE Misionero o tarjeta con QR estático, el boleto urbano pasó a costar $1.365 en Posadas y $1.456 en Garupá y Candelaria.

En tanto, para los servicios interurbanos, las tarifas quedaron establecidas en $1.774 para los tramos Posadas–Garupá y Candelaria–Garupá, mientras que el recorrido Posadas–Candelaria asciende a $2.073.

Tarifas sin sistema electrónico

Para quienes utilicen el servicio sin SUBE, SUBÍ o QR, los valores son considerablemente mayores. El boleto urbano cuesta $1.800 en Posadas y $2.000 en Garupá y Candelaria.

En los recorridos interurbanos, el pasaje alcanza los $2.500 en los tramos Posadas–Garupá y Candelaria–Garupá, y llega a $2.700 para el trayecto Posadas–Candelaria, el más caro del sistema.

Según se detalla en la resolución, el incremento responde al proceso inflacionario y al aumento sostenido de los costos operativos, entre ellos combustibles, insumos y servicios esenciales para el funcionamiento del transporte público.