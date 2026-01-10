Misiones afrontará un fin de semana de lluvias y tormentas

La Dirección General de Alerta Temprana anticipó condiciones de inestabilidad para Misiones este viernes con ambiente templado a algo cálido y aumento progresivo de la nubosidad.

Un frente frío asociado a corrientes de humedad en niveles intermedios de la atmósfera favorecerá lluvias y tormentas dispersas en toda la provincia. Los fenómenos se presentarían con intensidad y volumen variables, de manera irregular y desde las primeras horas del día hasta la noche.

Para esa jornada se esperan precipitaciones acumuladas de entre 3 y 17 mm, con probabilidades que oscilan entre el 15 y el 71 por ciento. Los vientos soplarán del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 5 y 19 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar valores de entre 30 y 70 kilómetros por hora. Las temperaturas mostrarán un alivio en las máximas durante la tarde. Los registros llegarían a los 33° en Eldorado y mínimas cercanas a los 20° en Bernardo de Irigoyen.

En tanto, el sábado se anticipa un aumento de la inestabilidad atmosférica, con lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio provincial. El desplazamiento de un frente frío sobre el Atlántico, sumado a una elevada humedad relativa, propiciará abundante nubosidad y el desarrollo de celdas convectivas típicas del verano. Estas condiciones darían lugar a precipitaciones más activas, generalizadas y con mayores acumulados.

Durante esa jornada se estiman lluvias de entre 8 y 62 mm, con probabilidades de precipitación de entre el 15 y el 50 por ciento. Los vientos predominarán del norte y noroeste, con cambios temporarios al suroeste y ráfagas de entre 20 y 50 kilómetros por hora. Las temperaturas registrarían un leve descenso, con una máxima provincial cercana a los 24° en Posadas y una mínima de 19° en Bernardo de Irigoyen.

Domingo con mejoras parciales

El domingo mantendría condiciones inestables durante la madrugada, aunque la mayor actividad de lluvias y tormentas se desplazaría hacia el norte de la provincia. Hacia el mediodía se espera una mejora gradual en gran parte del territorio, con nubosidad parcial. El viento leve del sur moderará el aumento térmico durante la tarde.

Para el cierre del fin de semana se prevén precipitaciones acumuladas de entre 1 y 56 mm, con probabilidades de entre el 20 y el 52 por ciento. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con velocidades estimadas entre 2 y 18 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 20 y 40 kilómetros por hora. Las temperaturas marcarán una máxima provincial de 29° en Puerto Iguazú y una mínima de 17° en San Vicente.