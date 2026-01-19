Verano: Las estaciones de transferencia modificaron su horario en Posadas

Desde hoy, las estaciones de transferencia UNaM y Quaranta funcionan con horario reducido en el marco del receso de verano. La medida fue confirmada por la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas y responde a una «reorganización del servicio» prevista para el periodo de vacaciones.

Según se informó oficialmente, ambas estaciones atenderán de lunes a domingo de 5 a 22 horas. De esta manera, el cierre se adelantará una hora respecto al cronograma habitual.

Si bien se confirmó que este esquema se mantendrá durante todo el receso de verano, todavía no se precisó la fecha en la que se retomará el horario normal.