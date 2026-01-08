Inestabilidad y descenso térmico

La Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones informó sobre el ingreso de un frente frío que afectará el territorio provincial durante los próximos tres días.

El reporte anticipa condiciones de inestabilidad creciente, lluvias dispersas y un alivio térmico hacia el sábado 10 de enero.

Para este jueves se prevé tiempo inestable con un ambiente caluroso durante la tarde.

El desplazamiento de un frente frío débil generará celdas de lluvias y tormentas de distribución irregular que afectarán principalmente a las zonas sur y centro a partir de la siesta.

Los registros térmicos alcanzarán los 35 °C en Montecarlo, con una sensación térmica de 38 °C, mientras que la mínima se ubicaría en 19 °C en Bernardo de Irigoyen.

La inestabilidad persistirá el viernes debido a corrientes de humedad en niveles intermedios de la atmósfera.

Se desarrollarán núcleos de precipitaciones con intensidad variable en toda la provincia desde el amanecer hasta la noche. La temperatura máxima descenderá a 31 °C en Puerto Iguazú y se registrarán ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Hacia el sábado 10 de enero, el paso de un frente frío sobre el Atlántico profundizará la cobertura nubosa y la humedad. Este fenómeno provocará precipitaciones más generalizadas y acumulados de agua de hasta 41 mm en diversas localidades. Además, se registrará un descenso térmico significativo, con una máxima estimada en 24 °C para la ciudad de Posadas.