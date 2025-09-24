miércoles, septiembre 24, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

Días soleados y frescos

Argenta Plus

Este martes , el buen tiempo retorna tras días inestables, aunque las mañanas comenzarán con bajas temperaturas, que oscilarán entre los 7 °C en Bernardo de Irigoyen y los 11 °C en otras localidades. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 26 °C en Eldorado, mientras los vientos leves del sureste mantendrán condiciones agradables.

El miércoles 24, la tendencia de tiempo estable continuará, con cielo despejado y aire seco. Las temperaturas mínimas estarán entre 11 °C y 14 °C, y las máximas llegarán a los 28 °C en Puerto Iguazú. Los vientos seguirán predominando del este y sureste, con velocidades de hasta 20 km/h y ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La probabilidad de lluvias se mantiene nula y la presencia de nieblas y neblinas será moderada durante la mañana.

Para el jueves 25, se espera otra jornada de sol pleno, gracias a un sistema de alta presión que traerá condiciones primaverales. Las mañanas se mantendrán frescas, con mínimas de 10 °C en San Vicente, mientras que las tardes registrarán máximas de hasta 28 °C en Puerto Iguazú. Los vientos, leves a moderados del sector este y sureste, contribuirán a una sensación térmica agradable en toda la provincia.

También te puede gustar

Falleció la escritora misionera Olga Zamboni

Argenta Plus

Ola de calor en Misiones

Argenta Plus

Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Guatemala

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *