Un fuerte temporal causó destrozos en Ituzaingó y Santo Tomé

La tormenta se acentuó con ráfagas de viento extremo, caída de árboles, postes, voladura de techos, que provocó el corte de luz en varios barrios.

Desde el inicio de fenómeno, personal de Defensa Civil, Obras Públicas, DPEC y otras áreas municipales trabajaron en las zonas más afectadas, especialmente sobre Av. Santa Fe, donde la caída de eucaliptos de gran tamaño dañó el tendido eléctrico de media tensión.

Según señalaron desde el Municipio una cola de tornado, con ráfagas de viento que superaron los 90 km/h y una precipitación de más de 100 milímetros en pocas horas, provocó importantes daños materiales y cortes de energía en distintos puntos de Ituzaingó.

Desde la Municipalidad de Ituzaingó se activó un operativo de emergencia con la intervención conjunta de las áreas de Defensa Civil, de Obras y Servicios Públicos, Tránsito, Electricidad Municipal, Defensa Civil, y Acción Social, junto al apoyo de Bomberos Voluntarios y la DPEC (Dirección Provincial de Energía Corrientes).

Desde distintas dependencias trabajaron intensamente en el despeje de calles, la remoción de árboles y postes caídos, la asistencia a las familias afectadas, y la reparación del tendido eléctrico para restablecer los servicios básicos lo antes posible.

Virasoro, sin energía eléctrica por el fuerte temporal

Después de la tormenta de la madrugada del domingo, Gobernador Virasoro amaneció sin energía eléctrica y con numerosos postes caídos.

En la noche del sábado y madrugada de ayer, las fuertes ráfagas en la zona provocaron la caída de gran cantidad de postes del tendido eléctrico. Como consecuencia del fuerte temporal, varios barrios de esa ciudad del noreste de la provincia quedaron sin servicio de energía.

Desde primeras horas del domingo, los operarios de DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes) trabajaron en la reparación y reposición del suministro eléctrico en los domicilios afectados. Además, trabajadores municipales también realizaron la limpieza de las zonas afectadas por ramas y árboles caídos.