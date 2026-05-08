viernes, mayo 8, 2026
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Tormentas, fuertes ráfagas de viento, granizo y descenso de la temperatura

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La Dirección General de Alerta Temprana, anunció que la jornada de hoy en Misiones, se presentará templada con desmejoramiento hacia la tarde-noche. Tras el mediodía aumentará la intensidad del viento y al final del día se esperan tormentas severas, marcado descenso térmico y posible caída de granizo.

En este sentido, advirtieron tomar precauciones. Precipitaciones: Entre 8 y 19 mm. Probabilidad de lluvia: 20/65%. Vientos: Del norte rotando al noroeste con ráfagas de 40 a 90 km/h.

La temperatura máxima será de 32 °C  en San Javier,  ST: 34 °C; y la mínima será de 16 °C en Leandro N. Alem.  Calidad del aire: Regular.

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