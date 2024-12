El Gobierno definió cuánto costará el dólar tarjeta

El Gobierno implementó un nuevo esquema impositivo tras la eliminación del Impuesto PAIS, manteniendo el recargo del 30%, pero con modificaciones significativas en su alcance y aplicación. La medida se oficializó mediante la Resolución General 5617/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la norma, el gravamen ya no llevará el nombre de Impuesto PAIS y se eliminan ciertas percepciones para sectores específicos, en particular en el ámbito financiero. No obstante, los consumidores continuarán abonando este tributo en operaciones como la compra de dólar ahorro y la adquisición de bienes y servicios en el exterior.

De entrada hay que aclarar que el impuesto seguirá vigente para operaciones relacionadas con los denominados «dólar ahorro», «dólar tarjeta» y «dólar turista» para no afectar la recaudación tributaria. Sin embargo, quedan excluidos del nuevo régimen el cobro de dividendos y la suscripción en pesos o títulos emitidos en dólares por el BCRA, que anteriormente estaban alcanzados por el «Impuesto PAIS».

Y es que, tal como había adelantado el Ministerio de Economía, este cambio no implicaría una disminución en el costo total para los usuarios, ya que se mantendrá la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Cabe aclarar que la misma se devuelve. Por lo que con una menor inflación y una menor brecha con los libres puede haber incentivos a usar la tarjeta en el exterior.

De todas las maneras, con la caída del Impuesto PAIS, el dólar tarjeta se abarata un 30%. Esto se debe a que queda a la mitad de lo que es hasta ahora, dado que sumadas todas las percepciones es un 60% más caro que el tipo de cambio oficial (es decir, sin impuestos).

Dólar Tarjeta: cómo queda el valor

El dólar solidario con el recargo del 60% conformado por los impuestos PAIS (30%) y la retención de 30% en concepto de anticipo de Ganancias asciende de $1.042,50 a $1668. A partir de la quita del gravamen, a la cotización del oficial hoy, el dólar tarjeta quedaría a $1.355.

Este tema es crucial tanto para aquellos que planean viajar al exterior como para quienes siguen de cerca los recientes movimientos del dólar, con especial preocupación por las fluctuaciones en el mercado cambiario.

El ajuste sobre el valor del dólar tarjeta llega en un contexto de incertidumbre para los dólares paralelos. Tras un largo período de bajas, los valores del dólar blue, MEP y CCL repuntaron fuerte en los últimos días. Esta suba ocurre después de un descenso que, en su momento, redujo la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones libres a menos del 5%.

La actualización sobre el dólar tarjeta también afecta la percepción de Ganancias, que anteriormente aplicaba un 30% sobre este tipo de cambio, conforme al artículo 35 de la Ley 27.541, y cuya regulación correspondía a la AFIP mediante la resolución 4815.

El impuesto sobre el dólar tarjeta afecta una serie de transacciones específicas que involucran la adquisición de bienes y servicios en el exterior. Este impuesto se aplica a las siguientes situaciones:

Compra de divisas y billetes en moneda extranjera: incluye las compras realizadas por residentes en el país para atesoramiento o sin un destino específico, así como aquellas destinadas al pago de obligaciones vinculadas con la importación de mercaderías determinadas.

Cambio de divisas a través de entidades financieras: este tipo de transacción se refiere a los cambios de divisas realizados por las entidades financieras, ya sea por cuenta y orden del adquirente, locatario o prestatario, para el pago de bienes o servicios adquiridos en el exterior que se cancelen mediante tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago.

Cambio de divisas para el pago de servicios prestados por no residentes: en este caso, el cambio de divisas está destinado a la cancelación de servicios proporcionados por sujetos no residentes en el país, y la transacción se efectúa a través de tarjetas de crédito, compra, débito u otros medios de pago.

Adquisición de servicios turísticos en el exterior: La compra de servicios como alojamiento, paquetes turísticos y otros servicios relacionados con viajes contratados a través de agencias de viajes y turismo del país también queda sujeta a esta percepción.

Compra de servicios de transporte internacional: Incluye la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo con destino fuera del país.

Es importante destacar que la percepción del impuesto se aplicará en la medida en que se realicen pagos en pesos por las operaciones mencionadas. Además, esta percepción solo será válida si las divisas necesarias para completar la transacción deben ser adquiridas en el mercado único y libre de cambios (MULC).

Fuente: Ámbito