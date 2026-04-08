Semana Santa movilizó más de 2,8 millones de turistas

La Semana Santa 2026 movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país y generó un impacto económico de $808.198 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

En ese escenario, Misiones se ubicó entre los destinos más fuertes del fin de semana largo, con niveles de ocupación hotelera superiores al 90% y más de 25 mil visitantes en el Parque Nacional Iguazú.

El movimiento turístico creció un 5,6% respecto al mismo período del año pasado, aunque con un comportamiento más moderado en el gasto. El desembolso promedio diario fue de $108.982 por persona, lo que representó una caída real del 8,4%, mientras que la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, confirmando la tendencia hacia escapadas cortas y cercanas.

Más allá de Iguazú, la provincia desplegó una amplia agenda bajo el programa “Naturaleza Santa 2026”, con actividades en más de 15 municipios. Las propuestas combinaron celebraciones religiosas, eventos culturales, ferias gastronómicas y experiencias en la naturaleza, con fuerte participación de residentes y visitantes.

Entre las actividades destacadas se encontraron los Vía Crucis en reducciones jesuíticas, ceremonias tradicionales como la bendición del fuego nuevo y peregrinaciones en distintos puntos del territorio. También se realizaron recorridos guiados, ferias y propuestas recreativas en Posadas, mientras que Oberá y Leandro N. Alem ofrecieron parques temáticos, concursos y festivales.

San Ignacio también registró una importante convocatoria con conciertos y celebraciones en el conjunto jesuítico, mientras que localidades como Apóstoles, Capioví y Concepción de la Sierra sumaron representaciones del Vía Crucis y actividades comunitarias.